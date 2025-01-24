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        EKK: Gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız

        EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi bütüncül politikalar ile sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 21:42 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:45
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        EKK: Gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız
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        EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi bütüncül politikalar ile sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.

        EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde toplandı. Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

        'KAZANIMLARIMIZI İLERİYE TAŞIYACAK ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Açıklamada, kararlı ve koordineli bir şekilde, ilgili taraflarla istişare içinde hayata geçirdikleri ekonomi programları sayesinde, geçen yıl önemli kazanımlar elde ettikleri belirtilerek, "2025 yılında da ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanarak enflasyonla mücadele başta olmak üzere kazanımlarımızı daha ileriye taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz" denildi.

        'PROJELERİ TEK TEK HAYATA GEÇİRİYORUZ'

        Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda bölgesel kalkınmaya büyük önem verdikleri kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda bölgelerimizin nitelikleri ve potansiyellerini dikkate alarak politika adımları belirliyoruz. Böylece bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlayarak rekabet gücünün artırılmasını ve gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi ile tüm illerimizin mevcut kaynaklarını harekete geçirmeye yönelik program ve projeleri tek tek hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

        'TARIM SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK'

        Geçen ay Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı'nı ve bugün Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı'nı açıklandığı anımsatılarak, "Bu planlara ilaveten diğer bölgelerimizin kalkınma planları ile yenilikçi projelere ve faaliyetlere devam ederek bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini, sosyal refahın tüm ülkeye daha dengeli yayılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda stratejik bir alan olarak gördüğümüz tarım sektöründe verimliliği artırmak ve gıda arz güvenliğini sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır" denildi.

        'TROY KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI'

        Açıklamada, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla bir takvim çerçevesinde yürütülen yapısal reformlardaki son durumun ele alındığı belirtilerek, "Çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin atılan adımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca TROY’un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır" bilgisi yer aldı.

        'TEMEL ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON'

        Açıklamanın devamında, "Önümüzdeki dönemde ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içinde hayata geçireceğimiz yapısal reformlarımızı EKK toplantılarında yakından takip etmeye devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi bütüncül politikalar ile sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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