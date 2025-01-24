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        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı (2)- Yeniden

        KONYA'nın Selçuklu ilçesinde zemin katı dükkan olan 4 katlı bina çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 22:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:25
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        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı (2)- Yeniden
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        KONYA’nın Selçuklu ilçesinde zemin katı dükkan olan 4 katlı bina çöktü. Çökme öncesi gürültüyü duyup kaçan 2 kişi sağ hafif sıyrıklarla kurtulurken, enkaz altında olduğu sanılan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vali İbrahim Akın, “Şu anda içeride kaç kişi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz, İçeriden çıkan 2 arkadaşımız kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğu yönünde. Bunların dışında binada oturan var mı onları kontrol ediyoruz.” dedi.

        Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde zemin katında dükkanların bulunduğu 4 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çökme öncesi binadan yayılan gürültüyü duyup kaçan 2 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, belediye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ olarak kurtulan 2 kişinin binada 5 kişinin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Enka içerisinde yol açmaya çalışan ekipler zaman zaman da hassas cihazlarla dinleme yapıyor.

        AFAD: 200 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Olayla ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.” denildi.

        Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Konya Valisi İbrahim Akın, “Şu anda arkadaşımız bütün imkanları kullanarak çalışmalarını yürütüyorlar. Öncelikle amacımız yapının içinde olduğu değerlendirilen vatandaşlarımızı bir an önce oradan çıkarmaktır. Yapılan incelemelerde hangi gerekçelerle çöktüğü belirlenecektir. Şu anda içeride kaç kişi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. İçeriden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğu yönünde. Bunların dışında binada oturan var mı onları kontrol ediyoruz.” dedi.

        GÜRÜLTÜ ÜZERİNE ZİLLERE BASILIP BİNA TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Binanın neden yıkıldığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Bina kayıtlarımıza göre, 1992 yılında inşaat ruhsatı alınmış, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınmış zemin artı 3 kattan oluşan 14 daireli bir yapı. Zemin dükkandaki vatandaşlar bir ses duyduklarından dolayı insanların ziline basarak boşalttırıyorlar.” diye konuştu.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Bu arada olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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