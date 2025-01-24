Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı (2)- Yeniden

KONYA’nın Selçuklu ilçesinde zemin katı dükkan olan 4 katlı bina çöktü. Çökme öncesi gürültüyü duyup kaçan 2 kişi sağ hafif sıyrıklarla kurtulurken, enkaz altında olduğu sanılan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vali İbrahim Akın, “Şu anda içeride kaç kişi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz, İçeriden çıkan 2 arkadaşımız kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğu yönünde. Bunların dışında binada oturan var mı onları kontrol ediyoruz.” dedi.

Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde zemin katında dükkanların bulunduğu 4 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çökme öncesi binadan yayılan gürültüyü duyup kaçan 2 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, belediye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ olarak kurtulan 2 kişinin binada 5 kişinin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Enka içerisinde yol açmaya çalışan ekipler zaman zaman da hassas cihazlarla dinleme yapıyor.

AFAD: 200 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.” denildi.

Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Konya Valisi İbrahim Akın, “Şu anda arkadaşımız bütün imkanları kullanarak çalışmalarını yürütüyorlar. Öncelikle amacımız yapının içinde olduğu değerlendirilen vatandaşlarımızı bir an önce oradan çıkarmaktır. Yapılan incelemelerde hangi gerekçelerle çöktüğü belirlenecektir. Şu anda içeride kaç kişi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. İçeriden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğu yönünde. Bunların dışında binada oturan var mı onları kontrol ediyoruz.” dedi.