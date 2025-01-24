GÜNCELLEME - Konya'da 3 katlı bina çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."