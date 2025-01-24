GÜNCELLEME - Konya'da 3 katlı bina çöktü
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.