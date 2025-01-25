Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (9)

1KİŞİ DAHA SAĞ OLARAK KURTARILDI

Konya'da çöken binada yürütülen çalışmalarda 5 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'ın (55) ardından 7’nci saatte 17 yaşlarında bir erkek daha sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, enkazda olduğu tahmin edilen 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Binanın yıkıldığı sırada son arda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.