Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 1 kişi öldü, 1 kişi aranıyor; 4 gözaltı (4)
GÖZALTINDAKİ4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ, BALIK RESTORANIN İŞLETMECİSİ VE ÇALIŞANICumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların, binanın zemin katındaki dükkanı genişletmek için kolon kesildiği iddia edilen balık restoranını işleten K.
GÖZALTINDAKİ4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ, BALIK RESTORANIN İŞLETMECİSİ VE ÇALIŞANI
Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların, binanın zemin katındaki dükkanı genişletmek için kolon kesildiği iddia edilen balık restoranını işleten K.Ü. ve çalışanı K.G. ile yandaki iş yerlerinin hem mülk sahibi hem de işletmecileri K.D. ve R.Ç. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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