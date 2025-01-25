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        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 1 kişi öldü, 1 kişi aranıyor; 4 gözaltı (4)

        GÖZALTINDAKİ4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ, BALIK RESTORANIN İŞLETMECİSİ VE ÇALIŞANICumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların, binanın zemin katındaki dükkanı genişletmek için kolon kesildiği iddia edilen balık restoranını işleten K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:57
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        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 1 kişi öldü, 1 kişi aranıyor; 4 gözaltı (4)
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        GÖZALTINDAKİ4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ, BALIK RESTORANIN İŞLETMECİSİ VE ÇALIŞANI

        Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların, binanın zemin katındaki dükkanı genişletmek için kolon kesildiği iddia edilen balık restoranını işleten K.Ü. ve çalışanı K.G. ile yandaki iş yerlerinin hem mülk sahibi hem de işletmecileri K.D. ve R.Ç. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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