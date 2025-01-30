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        Konya'da çöken 4 katlı binayı yapan müteahhit gözaltında

        KONYA'da4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada müteahhit A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:45
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        Konya'da çöken 4 katlı binayı yapan müteahhit gözaltında
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        KONYA'da4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada müteahhit A.T. (55), gözaltına alındı.

        Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak Cuma günü saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Bunun üzerine balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina, kısa süre sonra da çöktü.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

        79 kişinin ikamet ettiği binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Cedan (24) ve amcası Halid El Cedan (55) 5, kuzeni Ahmet Muhammed Cedan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. 7 ay önce Suriye'de evlenip Türkiye'de kalan Muhammed Cedan'ın kuzeni Turki Muhammed (22) ve eşi Emine Mustafa (18) yaşamını yitirdi.

        6 KİŞİ TUTUKLANDI

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada mimar, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından yıkılan binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı, örnekler alındı. Örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenip, soruşturma dosyasına sunulacak. Soruşturma kapsamında zemin kattaki 4 dükkanda balık restoranı işleten iş yeri sahibi Kazım Fünlü, balık restoranının tadilat işlemleriyle ilgilenen mimar Tuncer Daskırlı, yapım işini üstlenen Volkan Demiröz, aynı dükkanı daha önce kahvehane olarak işleten Kemal Öztürk ile dükkanların mülk sahibi Hakkı İnlidere ve Mehmet Parla tutuklandı.

        RESTORAN RUHSATSIZMIŞ

        Balık restoranının, Taşoluk Apartmanı'nın zemin katında 1 yıldır faaliyet gösterdiği ve ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 4 dükkanın birleşimi ve ön cepheye camekanla yapılan geniş alan kullanılarak, restoranın faaliyet gösterdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bugün de binayı yapan müteahhit A.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesi2nde sağlık kontrolünden geçirilen A.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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