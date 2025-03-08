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        Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın cenazesi, Suriye'ye gönderildi

        KONYA'dayaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) cenazesi, memleketine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:50
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        Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın cenazesi, Suriye'ye gönderildi
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        KONYA'dayaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) cenazesi, memleketine gönderildi.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı. Selci, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Selci, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Rana El Selci, kurtarılamadı. Selci’nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini Suriye'ye götürdü. Karatay Belediyesi ekipleri de bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdü.

        2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

        Olayın ardından Konya Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan R.E.S. isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" denildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini açıkladı.

        'SORUMLULAR HESAP VERECEK'

        Olayın yaşandığı bölgeye gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açıklamalarda bulundu. Kılca,

        "Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. Köpekleri toplamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 30 personelimiz bununla ilgili çalışıyor. Keşke yaşanmamış olsaydı, hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu an adli ve idari süreç başlamış durumda. Sorumlular biz dahil her kimse hesap verecek. 6 aydır bu işi üzerindeyiz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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