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        Kazada ölen Kemal Taha, yazılımcı olmak istiyormuş

        KONYA'da ehliyetsiz sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:20
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        Kazada ölen Kemal Taha, yazılımcı olmak istiyormuş
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        KONYA'da ehliyetsiz sürücü M.K.'nin (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Kemal Taha Keskin (13) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Keskin’in yazılımcı olmak istediği belirtildi.

        Kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz M.K.’nin kullandığı 42 AZY 760 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Karatay Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencileri, Kemal Taha Keskin ve sınıf arkadaşı Faik Özgün’e (13) çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada öğrenciler yola savruldu, çantalarındaki ders kitapları etrafa saçıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.K., kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği çocuklardan Kemal Taha Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Faik Özgün ise Konya Şehir Hastanesi’ne götürerek, tedaviye aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kemal Taha Keskin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı duyup gelen Kemal Taha Keskin’in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

        Otomobil sürücüsü M.K., bir süre sonra babası tarafından Köprübaşı Polis Merkezi’ne teslim edildi.

        OKULDAN DÖNÜYORLARMIŞ

        Kazada yaşamını yitiren Kemal Taha Keskin'in, yazılımcı olmak istediği ve Galatasaray taraftarı olduğu öğrenildi. Okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için oratoryo hazırlık çalışmalarına katıldığı, ardından da arkadaşıyla birlikte evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi. Keskin’in annesi ve babasına da kazadan 1 gün önce 'Ben ölürsem üzülür müsünüz?' diye sorduğu öğrenildi.

        'SENİ MÜHENDİS YAPACAKTIM'

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Kemal Taha'nın cenazesi, Sancak Camisi önüne getirildi. Cenazeye Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, okul yönetici ve öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve yakınları katıldı. Güçlükte ayakta durabilen baba Adem Keskin, ''Ben seni mühendis yapacaktım yollardan mı toplayacaktım'' diyerek gözyaşı döktü. Adem Keskin, tabutun başına gelip baş sağlığı dileyen oğlunun öğretmenlerine ise ''Hocam sarı kafamı, benden aldılar. Ciğerlerimi dağladılar'' dedi.

        OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI

        Daha sonra oğlunun tabutuna bakan Adem Keskin, ''Bak yavrum ne kadar çok seviliyorsun. Herkes burada. Ne kadar çok adam geldi. Ben ölsem bu kadar adam gelir miydi?'' diyerek ağladı.

        Adem Keskin, kılınan cenaze namazından ardından oğlunun tabutunu önde omuzlarına alıp taşıdı. Kemal Taha'nın cenazesi Yediler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Tedaviye alınan Faik Özgün'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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