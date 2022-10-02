Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde hırsızlar duvarı delip kuyumcu soymaya kalktı.

Alınan bilgiye göre Selçuklu Mahallesi Uzun Çarşı Sokaktaki dönerci dükkanına giren kişi ya da kişiler, kuyumcunun vitrin kısmına gelen duvarı deldi.



Kuyumcuya giren şüpheliler, kasayı bulamayınca bir şey çalamadan kayıplara karıştı.



Sabah saatlerinde işyerini açan M.Ö.Ç, duvardaki deliği görünce olayı polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.