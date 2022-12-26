Atalarının 307 yıl önce göç ettiği Bozkır'ı ziyaret ettiler

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinden 307 yıl önce göçüp, Manisa Turgutlu ilçesine yerleşen Bozkırlıların torunları ata yurtlarını ziyaret etti.



Turgutlu'da 307 yıl önce Bozkır ve Aşağı Bozkır mahallelerini kuran Bozkırlıların torunları, Bozkır Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz önderliğinde 20 kişilik ekiple Konya'ya geldi.



Ekip, Bozkır'a bağlı Üçpınar, Tepearası, Sorkun, Dereköy mahallelerini, Çağlayan, Çat ve Bozkır barajlarını ve Aygırdibi Şelalesini gezdi.



Bozkır Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, mahallelerinin yazılı tarihinin 1715 olduğunu ifade etti.



Yılmaz, atalarının Konya'dan Manisa"ya göçerek iki mahalle kurduklarını belirterek, "Atalarımızın köylerini ziyaret ettik. Buralarda akrabalarımızı bulduk. Üçpınar köyünde Köselioğlu ve akışlı sülalelerinin mensupları ile tanıştığımızda duygusal anlar yaşadık. Ailelerimizin geçmişiyle ilgili çok önemli bilgiler edindik. Tıpkı geçmişte bizim olduğu gibi, Üçpınarlıların da eğitime çok önem verdiklerini, halen de devam ettiğini gördük." dedi.



Kedilerini misafir eden hemşehrilerine teşekkür eden Yılmaz, akrabalarını kendi mahallelerine davet etti.



Konya Bozkırlar Dernek Başkanı Burhan Yılmaz da Konya Vali Yardımcısı Mustafa Erdoğan'ın görev yaptığı dönemde kendisinin de Bozkırlı olduğunu, atalarının da Bozkır'dan göç ederek Manisa Turgutlu ilçesine yerleştiğini anlattığını dile getirdi.



Sonrasın araştırma yaptıklarını belirten Yılmaz, 'Bozkır Mahalle Muhtarımız Mustafa Yılmaz'ın da katkılarıyla Konya Bozkır ile Manisa Bozkır arasında gönül köprülerini kurduk. Atalarının topraklarını tanımak isteyen Bozkırlı kardeşlerimizi Bozkır'da ağırlamaktan ziyadesiyle memnun olduk ve Manisa Bozkır’a kültürümüzü yanlarında götürebilmesi için Bozkır Dergimizi ve Bozkır kitaplarını hediye ettik." ifadesini kullandı.

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