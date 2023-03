KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar, Derbent ve Güneysınır ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Karapınar Kültür Merkezi sosyal faaliyetler salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Ünal Güleç her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşı karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlediğini söyledi.

Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu İstiklal Marşı konulu oratoryo gösterimi sunuldu.

Öğrenci Ceylin İmran Gümüşcan, "Yüreğimin Üç Rengi" adlı şiiri okudu.

Ardından Müzik Öğretmeni Hafize Gülşah Vidinli yönetiminde "Mehmet Akif'im vatan marşı ordunun duası" adlı eserleri okul korosu tarafından seslendirildi.



-Derbent

Derbent Ortaokulu ve Derbent İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Belediye Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Derbent İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Selman Tuncel bir konuşma yaptı.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan slayt gösterimi yapıldı.

Daha sonra Derbent Ortaokulunun hazırladığı oratoryo gösterisi, Mehmet Akif Ersoy temalı tiyatro gösterimi ve şiirler okundu.

Programın sonunda okullar arası düzenlenen İstiklal Marşını en güzel okuma adlı yarışmada dereceye giren öğrencilere Derbent Kaymakam vekili Hasan Çimer ve Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten tarafından ödülleri verildi.



- Güneysınır’

Konya'nın Güneysınır ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.

Güneysınır Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Mevlana Ortaokulu Müdürü Ayşegül Karaman bir konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler şiir ve oratoryo gösterileri sundu.



