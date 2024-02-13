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        Beyşehir Gölü'nde balıkçılar havadan ve karadan denetleniyor

        Beyşehir Gölü'nde tatlı su ürünü avcılığına yönelik çalışmaların hem karadan hem de havadan kontrol edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:00
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        Beyşehir Gölü'nde balıkçılar havadan ve karadan denetleniyor
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        Beyşehir Gölü’nde tatlı su ürünü avcılığına yönelik çalışmaların hem karadan hem de havadan kontrol edildiği bildirildi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, gölde balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için sıkı bir şekilde takip ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.

        Göldeki balık popülasyonunun korunmasının tek yolunun yasaklara uymaktan geçtiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ekiplerince gölde faaliyet gösteren balıkçı tekneleri ile balık alım kantarları denetlenmiştir. Denetimlerinde balık boy yasaklarına uyulup-uyulmadığı kontrol edilmiş, avcıların ruhsat ve belge kontrolleri yapılmıştır. İlgili kanun kapsamında balıkçılarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sazan balığı için boy limitinin 40, sudak ve kadife sazanı için 26 ve tatlı su kefali için de 20 santim boy yasağı olduğu hatırlatmasında bulunulmuştur. Vatandaşlarımızdan belirtilen büyüklüğün altında olan balıkları tüketmeme konusunda duyarlı olmalarını da rica ediyoruz."

        Galeri
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