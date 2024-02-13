"Dede Korkut Altın Tüyün Peşinde" hikayesi birincilik getirdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ülke genelinde uygulanmakta olan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Dede Korkut hikayelerinden hareketle yeni bir hikaye yazma yarışmasına katılan Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Alper Demir Konya birincisi oldu.

"Dede Korkut Altın Tüyün Peşinde" isimli hikayesi ile önce ilçe birincisi seçilen Alper Demir, Konya il genelinde yapılan yarışmada da üçüncü oldu.

Hikaye yazarak yazarlığa ilk adımı atan İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Alper Demir başarısından dolayı İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç tarafından ödüllendirildi.

Alper Demir Kaymakam Muhammed Sağır’ı makamında ziyaret ederek kendine Konya 3.'lüğünü getiren hikayeyi imzalayarak takdim etti.