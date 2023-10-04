SÜ İletişim Fakültesi, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda en çok ödül alan fakülte oldu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda kazandığı 5 ödülle yarışmada en çok ödül alan iletişim fakültesi oldu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda kazandığı 5 ödülle yarışmada en çok ödül alan iletişim fakültesi oldu.

Bu yıl 9. kez düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na 127 üniversiteden 2 bin 72 öğrenci, hazırladıkları 1390 eserle başvurdu. Yarışma finali için 13 kategoride 48 üniversiteden 172 öğrenci yarıştı.

Dereceye giren eser sahipleri, ödüllerini TRT Ankara Arı Stüdyosu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile sektörün önde gelen isimlerinin ellerinden aldı.

- Kategorilere göre dağıtılan ödüller

Yarışmada Video Haber kategorisinde "Asrın Göçü Dikmen" isimli eserle Furkan Aydın ve Oğuzhan Yaman birincilik ödülüne layık görülürken, Radyo Programı kategorisinde "Sessiz Tanık" adlı çalışmasıyla Sinem Karapınar ve Enes Umut Parlak ikincilik ödülüne, İletişim Kampanyası kategorisinde "Yüzyıl Elçileri" adlı projesiyle Seçkin Takmaz da ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Radyo Belgeseli kategorisinde ise "Sersal (Yılbaşı)" isimli eseriyle Fatma Bulgan ikincilik, "Deli Bu Kadın" isimli çalışmasıyla Selman Aydoğan ve Muhammed Furkan Yağız üçüncülük ödülüne layık görüldü.