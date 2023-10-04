Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        SÜ İletişim Fakültesi, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda en çok ödül alan fakülte oldu

        Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda kazandığı 5 ödülle yarışmada en çok ödül alan iletişim fakültesi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        SÜ İletişim Fakültesi, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda en çok ödül alan fakülte oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda kazandığı 5 ödülle yarışmada en çok ödül alan iletişim fakültesi oldu.

        Bu yıl 9. kez düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na 127 üniversiteden 2 bin 72 öğrenci, hazırladıkları 1390 eserle başvurdu. Yarışma finali için 13 kategoride 48 üniversiteden 172 öğrenci yarıştı.

        Dereceye giren eser sahipleri, ödüllerini TRT Ankara Arı Stüdyosu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile sektörün önde gelen isimlerinin ellerinden aldı.

        - Kategorilere göre dağıtılan ödüller

        Yarışmada Video Haber kategorisinde "Asrın Göçü Dikmen" isimli eserle Furkan Aydın ve Oğuzhan Yaman birincilik ödülüne layık görülürken, Radyo Programı kategorisinde "Sessiz Tanık" adlı çalışmasıyla Sinem Karapınar ve Enes Umut Parlak ikincilik ödülüne, İletişim Kampanyası kategorisinde "Yüzyıl Elçileri" adlı projesiyle Seçkin Takmaz da ikincilik ödülünün sahibi oldu.

        Radyo Belgeseli kategorisinde ise "Sersal (Yılbaşı)" isimli eseriyle Fatma Bulgan ikincilik, "Deli Bu Kadın" isimli çalışmasıyla Selman Aydoğan ve Muhammed Furkan Yağız üçüncülük ödülüne layık görüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Konya'da düğünde havaya ateş açılması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedil...
        Konya'da düğünde havaya ateş açılması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedil...
        Konya Büyükşehir, Çumra ve Seydişehir'e kabak çekirdeği eleme tesisi kazand...
        Konya Büyükşehir, Çumra ve Seydişehir'e kabak çekirdeği eleme tesisi kazand...
        Konya'da kamyonun çarptığı motosikletli öldü
        Konya'da kamyonun çarptığı motosikletli öldü
        Fatih Erbakan: Darbe ürünü anayasa, yamalı bohça haline gelmiş
        Fatih Erbakan: Darbe ürünü anayasa, yamalı bohça haline gelmiş
        Emektar müdür 55 yıl sonra misafir olarak tekrar müdür koltuğuna oturdu
        Emektar müdür 55 yıl sonra misafir olarak tekrar müdür koltuğuna oturdu
        Seydişehir'de kırsal mahallelere doğal gaz müjdesi
        Seydişehir'de kırsal mahallelere doğal gaz müjdesi