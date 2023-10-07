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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:40
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Polis, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir evin müştemilatının toprak zeminine gömülmüş 1500 sentetik ecza hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 320 lira, 4 ruhsatsız tüfek ve 1 tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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