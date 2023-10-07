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        Konya ve Afyonkarahisar'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

        Konya ve Afyonkarahisar'da Anadolu Gençlik Derneğince Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:38
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        Konya ve Afyonkarahisar'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
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        Konya ve Afyonkarahisar'da Anadolu Gençlik Derneğince Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

        Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

        AGD yöneticisi Ceylani Kılıç, yaptığı açıklamada, bugüne kadar İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını meydanlarda telin ettiklerini belirterek, "İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı, çocuk demeden katleden, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bu güzel sabahı bizlere bahşeden Allah'a hamdediyoruz." diye konuştu.

        - Afyonkarahisar

        AGD Afyonkarahisar Şubesi öncülüğünde Anıtpark'ta toplanan kalabalık da Filistin'e destek çağrısı yaptı.

        AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, burada yaptığı konuşmada, bugün büyük bir sevinçle Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen büyük başarıyı kutlamak için toplandıklarını söyledi.

        Operasyonun sadece İsrail'e değil dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevap olduğuna işaret ederek, "Cenabıhak, İsrail'e karşı çarpışan yiğit kardeşlerimize güç, kuvvet versin, attıklarını isabet ettirsin. Aksa Tufanı operasyonunu mutlak zaferin ve özgür Kudüs'ün habercisi eylesin. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır." ifadesini kullandı.

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