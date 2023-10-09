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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:50
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Karatay ilçesinde bir mahallede uyuşturucu ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. 41 ekip, 2 çevik kuvvet timi, 3 özel harekat timi, 2 narkotik dedektör köpeği, 2 dron ve 180 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

        Belirlenen adreslere özel harekat ekipleri eşliğinde eş zamanlı baskın yapılırken, mahalledeki metruk binalar ve boş araziler narkotik köpekleri eşliğinde arandı.

        Aramalarda 190 uyuşturucu hap, 166 gram eroin, bir kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi ile 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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