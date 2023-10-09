Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonun Beyşehir ayağında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, ilçede silah imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir av tüfeğinden çevirme toplu tabanca, bir kısa namlu pompalı tüfek, 9 muhtelif tabanca parçası, bir yiv ve set açılmış tabanca namlusu, 39 tabanca mermisi, 3 av tüfeği fişeği, bir tabanca şarjörü ile 2 ruhsatsız şarjörlü av tüfeği ve 4 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 suçtan kaydı olan H.Ç. ile iki suçtan kaydı olan A.K. gözaltına alınırken, bir suç kaydı olan İ.E. ise daha sonra yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.