Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Giriş: 12.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:17
Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Cafer Saraç idaresindeki 06 HA 3374 plakalı hafif ticari araçtan, Ankara-Konya kara yolunun 85. kilometresinde dumanlar çıkmaya başladı.
Aracı park edan Saraç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.