Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

        Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.

        Cafer Saraç idaresindeki 06 HA 3374 plakalı hafif ticari araçtan, Ankara-Konya kara yolunun 85. kilometresinde dumanlar çıkmaya başladı.

        Aracı park edan Saraç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Konya'da iki kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında
        Konya'da iki kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında
        Konya'da ağaçtan düşen kişi öldü
        Konya'da ağaçtan düşen kişi öldü
        Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        2023 MAKTEK Konya Fuarı başladı
        2023 MAKTEK Konya Fuarı başladı
        Karapınarlı öğrenciler Meke Gölü'nde iklim değişikliğini araştırdı
        Karapınarlı öğrenciler Meke Gölü'nde iklim değişikliğini araştırdı
        4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi
        4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi