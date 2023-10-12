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        Konya'da 6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi başladı

        Konya'da 6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:26
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        Konya'da 6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi başladı
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        Konya'da 6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi başladı.

        "Cumhuriyetin 100. Yılında Sağlık Yönetimi ve Geleceği" ana temasıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda düzenlenen kongreye farklı ülkelerden çok sayıda doktor katıldı.

        Kongrenin açılışında konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Ali Kahraman, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Türkiye'de en fazla hastayla ilgilenen, hastaya bakan üçüncü büyük üniversite hastanesi olduğunu söyledi.

        Kahraman, üniversitenin birçok ilke imza attığını da belirterek, "Hem akademik boyutta hem de hastane yönetimi konusunda son derece ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle bizim hastane kayıt yönetimimize baktığımız zaman memnuniyet anketleri gerçekten iyi bunu devamlı takip ediyoruz. Bunun Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde olmasının bu kongrenin bizim açımızdan hem tecrübeleri paylaşma hem tecrübeleri alma açısından önemli." dedi.

        Yapılan konuşmaların ardından "Cumhuriyetin 100. Yılında Sağlık Yönetimi ve Geleceği" konulu panele geçildi.

        3 gün sürecek kongrede, dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları bilimsel bir bakış açısıyla ele alarak değerlendirmek ve çözüm önerileri getirmek amaçlanıyor.

        Kongreye, alanının önde gelen ulusal ve uluslararası davetli konuşmacılarının yanı sıra, akademisyenler, kamu ve özel sağlık kurumlarının temsilcileri, hastane ve sağlık kuruluşları yöneticileri ile sektör temsilcileri katılıyor.

        Kongrede sözel ve poster bildiriler dışında güncel konularda panel, eğitim ve kurslara da yer verilecek.

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