Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehmus Toparlı'ya ait 72 AAZ 247 plakalı otomobil, Seydişehir Konya karayolu 1 kilometresi TEİAŞ yakınlarında seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, otomobilini durdurup aracından çıkarak itfaiyeyi aradı.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.
Yangın sonrasında araç kullanılmaz hale geldi.