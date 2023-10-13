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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, Konya'da konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, ülke genelinde kentsel dönüşümle alakalı ciddi çalışma içinde olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:18
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, Konya'da konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, ülke genelinde kentsel dönüşümle alakalı ciddi çalışma içinde olduklarını söyledi.

        Tuzcuoğlu, Konya'nın Meram ilçesindeki Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabının temel atma töreninde, şehirlerin, sadece coğrafi mekanlar olmadığını, şehirle insan arasında çok derin bir bağ olduğunu söyledi.

        Şehrin insanı, insanın da şehri etkilediğini ifade eden Tuzcuoğlu, "Bölgemizde birçok problem var. Ortadoğu coğrafyası kaynıyor. Aynı zamanda bugün de bir şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Tarih boyunca bu böyle oldu. Bu coğrafyayı elimizde tutmak için çok güçlü olmalıyız." dedi.

        Tuzcuoğlu, Anadolu coğrafyasının, deprem bölgesinde olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin deprem sıralamasında dünyada 5'inci ülke konumunda bulunduğunu dile getirdi.

        Bu kapsamda, Türkiye'nin yüzde 66'sının, nüfusun da yüzde 77'sinin deprem bölgesinde yaşadığına dikkati çeken Tuzcuoğlu, "Bu gerçeği bilerek hareket etmek ve mekanlarımızı sağlam yapmak durumundayız. Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili ciddi çalışma yaptık. Bu güne kadar, 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün yeniden yapımını gerçekleştirdik, 400 bin bağımsız bölümün dönüşümüne de bakanlık olarak 480 milyar lira kaynak aktardık." diye konuştu.

        Tuzcuoğlu, 81 ilde afetlere hazırlık noktasında çalışma yaptıklarını, olası bir İstanbul depremiyle ilgili de ciddi bir hazırlıklarının olduğunu sözlerine ekledi.

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise temeli atılacak birinci etabın 21 bin metrekare arsa içinde, 37 bin 401 metrekarelik inşaat alanına sahip olduğunu söyledi.

        Projenin tamamen tarihi ve coğrafi doku ile yöresel mimariye uygun tasarlandığını anlatan Kavuş, "Üç ayrı adada 7 blokta 158 dükkan ve 149 ofis olmak üzere 307 bağımsız bölümden oluşuyor. Yeşil alan olarak 1124 metrekare, bu bölgenin önemli bir sorunu olan otopark için ise 4628 metrekare alan ayrıldı. Projenin ihale edildiği tarihteki tutarı 480 milyon lira." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından temel atma töreni, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, merkez ilçe belediye başkanları ve Emlak Konut yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Tuzcuoğlu, temel atma töreninin ardından inşaat alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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