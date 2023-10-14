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        Türkiye-Letonya maçına doğru

        A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, farklı bir stratejiyle sahada olacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:42
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        Türkiye-Letonya maçına doğru
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, farklı bir stratejiyle sahada olacaklarını söyledi.

        Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile katıldı.

        Montella, takımda çok iyi bir değişim olduğunu belirterek, geri bildirim alabilmek için futbolcularla iletişimde olmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Letonya ile çok önemli bir maça çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Montella, rakibin yaş ortalaması itibarıyla genç bir takım olduğunu dile getirdi.

        Montella, maçta taraftar desteğini beklediğini ifade ederek, "Zaten Konya halkının ve genel olarak Türkiye'deki taraftarlar ne kadar duygulu ve tutkulu olduklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden bu konuda şüphem yok. Yusuf Sarı'yı çok iyi tanırım kendisini ama bir haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün itibariyle antrenmanda olacağını düşünüyoruz. Bugün gördükten sonra da genel kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

        Hırvatistan karşısında oynadıkları oyunda planların işlediğinin hatırlatılması üzerine Montella, "Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Hem çok sabırlı olacağız hem de topu çok hızlı çevireceğiz. Herhangi bir şekilde anksiyeteye yol açmadan, çok sabırlı bir şekilde olmamız gerekiyor. Kendi oyun planlarımızı ona göre işleyeceğiz." dedi.

        - "Çalışkan ve dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum"

        Montella, bir gazetecinin, futbolcularla arasında sinerjinin gözlendiğini sorması üzerine, şunları kaydetti:

        "İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahlı, çalışkan ve dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Bu gördükleriniz, onların sayesinde oldu. Geldiğimiz günden itibaren futbolcularımızı tabiri caizse toplantı yağmuruna tuttuk. Hem bireysel hem grup halinde hem de takım olarak. O yüzden kendileri bu kadar istekliyken bütün bunların olması çok normal. O yüzden yarın da inşallah en iyi şekilde kendimizi göstereceğiz. Futbolcuların ne kadar değerli olduklarını bu bir önceki maçta gördük ama tamamıyla görebilmek için yarın devamını getirmemiz gerekiyor. Çünkü her maç devamlı bir şekilde kendinizi en iyi şekilde göstermeniz gerekiyor. Hem bireysel olarak hem de bir takım olarak sahada performans vermek zorundasınız. Bu devamlılığı getirdiğimizde zaten değerleri ortaya çıkacak. Zaten kendileri çok değerli futbolcular."

        - Barış Alper Yılmaz: "Kendi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım yok"

        Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ise Hırvatistan maçının zorluğuna işaret ederek, "Önemli olan yenmekti. Gol attım ama ondan öncesi sonuç olarak yenilebilmek, takım arkadaşlarımın verdiği reaksiyon çok önemliydi. Mevki olarak çok önemli değil açıkçası. Hocam bana nerede şans veriyorsa elimden geldiğince takımıma faydalı olmak istiyorum." dedi.

        Kariyeriyle ilgili bir soruya milli futbolcu, "Hocamın verdiği taktikle takıma faydalı olmak istiyorum. Tabii ki yarınki maçta kazanmak istiyoruz. Yenip, lider olarak devam etmek istiyoruz. Hedeflerim var ama önceliğim milli takım. Yarınki maça odaklıyız. İnşallah yeneriz." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Letonya karşısında oyun planına ilişkin soruya, "Letonya, Ermenistan'ı yendi, moralli gelecek. Biz de yenersek lider olarak çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım yok. Bu jenerasyon çok yetenekli. Milletimiz bize güvensin, inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." diye cevap verdi.

        - Antrenman

        Maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör Montella yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma ve düz koşu yaptı.

        İstasyon çalışmasının ardından oyuncular, antrenmanı pas yaparak sürdürdü.

        Ay-yıldızlılar, maçın hazırlıklarını taktik çalışmayla tamamladı.

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