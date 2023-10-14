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        Türkiye-Letonya maçına doğru

        A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Türkiye ile karşılaşacak Letonya'nın teknik direktör Dainis Kazakevics, yarın ne yapmaları gerektiğinin bilince olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 19:24 Güncelleme: 14.10.2023 - 19:24
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        Türkiye-Letonya maçına doğru
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Türkiye ile karşılaşacak Letonya'nın teknik direktör Dainis Kazakevics, yarın ne yapmaları gerektiğinin bilince olduklarını söyledi.

        Kazakevics, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, futbolcusu Janis Ikaunieks ile katıldı.

        Kazakevics, bir gazetecinin yarın maçla ilgili düşüncelerini sorması üzerine, ay-yıldızlı milli takımı çok iyi tanıklarını söyledi. Teknik direktör değişikliği yaşandığını anımsatan Kazakevics, "Yeni antrenörün gelişiyle onlarda ciddi bir değişim içine girmiş bulunuyorlar. Türkiye'nin birtakım özellikleri var, Hırvatistan maçını analiz ettik. Onlar için çok değerli bir galibiyet olduğunu biliyoruz. Yarınki maçla ilgili düşüncelerimizi tam anlamıyla yansıtabilmek mümkün değil. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Neye ulaşmamız, neyi başarmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yarın bunu ortaya koyacağız." diye konuştu.

        - "Türkiye'nin daha üst bir sınıfta olduğunu söyleyebiliriz"

        Letonyalı oyuncu Janis Ikaunieks ise bir gazetecinin takımdaki atmosferin sorulması üzerine, Türkiye'de oynamanın zorluğuna işaret etti.

        Türkiye'de futbolun çok farklı bir seviyede olduğunu anlatan Ikaunieks, "Ermenistan maçıyla karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin daha üst bir sınıfta olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de futbol çok ciddiye alınıyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Bundan dolayı yarın bu atmosfer ve koşulların bilincinde olarak sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

        Öte yandan Letonya Milli Takımı, son antrenmanını Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

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