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        Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Akşehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:44
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        Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Akşehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokakta torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satan kişilerle ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında S.K. ile Ş.S. isimli şüphelilerin İstanbul plakalı, kiralık bir araçla Akşehir’e uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı.

        Şüphelilerin kullandığı aracı takibe alan ekipler aracı Afyonkarahisar yönünden Konya'ya doğru gittiği sırada yolda kurdukları uygulama noktasında durdurdu.

        Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte kullandıkları araç İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine detaylı arama yapmak üzere getirildi.

        Burada Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş ve bayan çorabına sarılı halde 23 adet Captagon uyuşturucu hap, poşet içerisinde 10 adet Ecstasy uyuşturucu hap ile iki parça halinde 1 gram metamfetamin uyuşturucu ve üç adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken zanlılardan Ş.S. denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı, S.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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