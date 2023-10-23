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        Konya'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:50
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        Konya'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.

        Yenicami Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada bıçakla yaralanan N.A, E.G, A.A, E.S. ve E.A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan N.A. buradaki ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

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