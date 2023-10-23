Konya'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.
Yenicami Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan N.A, E.G, A.A, E.S. ve E.A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan N.A. buradaki ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.