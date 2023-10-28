Konya'da üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek, tedaviye alındı.
Giriş: 28.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:35
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek, tedaviye alındı.
Karaali Mahallesi'ndeki evde 9 aylık H.K'nin üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrildi.
Vücudunda yanıklar oluşan bebek, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bebek, ilk müdahalenin ardından Konya kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.