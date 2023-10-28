Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek, tedaviye alındı.

        Karaali Mahallesi'ndeki evde 9 aylık H.K'nin üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrildi.

        Vücudunda yanıklar oluşan bebek, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bebek, ilk müdahalenin ardından Konya kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Amcasının 2002'de yazdığı mektubu Cumhuriyet'in 100. yılında alan yeğen hey...
        Amcasının 2002'de yazdığı mektubu Cumhuriyet'in 100. yılında alan yeğen hey...
        Konya'da kayıp olarak aranan kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı
        Konya'da kayıp olarak aranan kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı
        4 aydır aranan Bedriye´yi eşi boğarak öldürmüş
        4 aydır aranan Bedriye´yi eşi boğarak öldürmüş
        Seydişehir'de "Milli mücadelede din adamları" konferansı yapıldı
        Seydişehir'de "Milli mücadelede din adamları" konferansı yapıldı
        Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        UCLG Başkanı Altay: Gazze'de çocuklar, binlerce ton bombayla öldürülüyor (3...
        UCLG Başkanı Altay: Gazze'de çocuklar, binlerce ton bombayla öldürülüyor (3...