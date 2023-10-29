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        Hatice Kübra Tongar Seydişehir'de sevenleri ile buluştu

        Seydişehir 4 . Kitap günleri kapsamında Seydişehir Belediyesinin davetlisi olarak Seydişehir'e gelen Araştırmacı Yazar Hatice Kübra Tongar ''Ah Çocuğumu Bi Anlayabilsem" konulu bir konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:51
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        Hatice Kübra Tongar Seydişehir'de sevenleri ile buluştu
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        Seydişehir 4 . Kitap günleri kapsamında Seydişehir Belediyesinin davetlisi olarak Seydişehir’e gelen Araştırmacı Yazar Hatice Kübra Tongar ‘‘Ah Çocuğumu Bi Anlayabilsem" konulu bir konferans verdi.

        Seydişehir Belediyesi Millet Bahçesi Düğün Salonunda gerçekleşen konferansta Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konusunda Eğitim alan Araştırmacı Yazar Hatice Kübra Tongar ebeveynlerin çocuğu anlamak ve çocuğa yönelik davranışları hakkında örnekler verdi.

        Psikolojinin çocuklar dünyaya boş bir sayfa olarak gelirler tezinin doğru olmadığını ifade eden Tongar, "Böyle olsaydı Allah-u Teala oku değil, yaz derdi. Oku diyor. Annelik okuyarak başlar. Fıtrat ruhsal DNA'dır. Kız çocuk fıtrat olarak konuşur. Sürekli uzun uzun anlatır. Anne karnında bile ağızları hareket eder. Erkek çocuk fıtratı harekete geç der. Erkekler hareketlidir. Kanepe , koltuk üzerinde gezer. Bırakın çocuklar olduğu gibi hareket etsin ve bizde onları anlayarak yaşamımıza yön verelim" dedi.

        Tongar’ın Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdiği konferansa Kaymakam Cevdet Bakkal, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

        Program sonunda Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Hatice Kübra Tongar’a günün anısına bir tablo hediye etti.

        Tongar konferans sonrasında kitaplarını imzaladı.

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