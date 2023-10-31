Yurt içi fuarlarda katılımcının yaşayacağı zararın tazmini için teminat önerisi ABDULLAH DOĞAN - NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Türkiye'nin dünyada en fazla fuar düzenlenen 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Yüzlerce fuar var ve panayır gibi fuarlar açılıyor. Halbuki katılımcının yaşayacağı zarar, tazmin edilmek üzere Bakanlık tarafından organizatörden alınıp bloke edilirse herkes buna cesaret edemez. Nitelikli ve ticarete dönüşen fuarlar yapılır." dedi.

ABDULLAH DOĞAN - NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Türkiye'nin dünyada en fazla fuar düzenlenen 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Yüzlerce fuar var ve panayır gibi fuarlar açılıyor. Halbuki katılımcının yaşayacağı zarar, tazmin edilmek üzere Bakanlık tarafından organizatörden alınıp bloke edilirse herkes buna cesaret edemez. Nitelikli ve ticarete dönüşen fuarlar yapılır." dedi.

Çelik, 26-29 Ekim'de düzenlenen "Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı"nın açılışı için geldiği Konya'da, AA muhabirine, şirketinin düzenlediği tüm fuarlarda, katılımcıların, bulunduğu ülkeden fuar alanına kadar gelinceye kadar tüm masraflarının karşılandığını ifade etti.

"Nokta atışı" ticaret yapmaya gelenlerin bu yaklaşımdan memnun kaldığına işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Dış ticarete entegre, uluslararası fuarcılık yapıyoruz. Ticaret garantili fuarcılık sadece Türkiye'de değil dünyada da denenmiş bir model değil. Fuar alanına giren katılımcılar 4-5 gün, ne kadar sürüyorsa onlarla yeniden bir işbirliği yapmak için bir sonraki yılı beklemiyor. Fuardan çıkıyor, kalan 360 günü dış ticareti şirketimize akrediteli sürdürüyorlar. Dolayısıyla 5 ülkede bulunan kendi şirketlerimiz ayrıca 22 ülkedeki acentemizde onların ürünlerini yurt dışında satmaya devam ediyoruz. Bu bir anlamda müşterilerimize ticaret garantisi oluyor. Fuara katılan alıcılarla 365 gün kesintisiz işbirliğimiz sürüyor ve ihracata ciddi bir şekilde katkı veriyoruz."

Çelik, Nobel Şirketler Grubu'nun İstanbul başta olmak üzere ABD, Almanya, Rusya, Irak ve Libya'da faaliyetinin olduğuna işaret ederek, 2024 ocak ayında Bağdat Uluslararası Fuar Alanı'nında da faaliyete başlayacaklarını anlattı.

- "Fuarların ticarete dönüşme oranında sondan 5.'yiz"

Organizatörlerin yurt dışında fuar düzenleme belgesi için Ticaret Bakanlığına 500 bin dolarlık teminat yatırmak zorunda olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu teminat, uluslararası fuarlarda, katılımcı herhangi bir şekilde zarar görürse bunun tazmini için alınıyor. Ticaret Bakanlığına çağrım; bu yurt dışında uygulanıyorsa yurt içinde de uygulansın. Yüzlerce fuar var ve panayır gibi fuarlar açılıyor. Sadece açmak için fuar açanlar var. Bu kesinlikle ticarete dönüşmüyor. Halbuki katılımcının yaşayacağı zarar tazmin edilmek üzere Bakanlık tarafından organizatörden alınıp bloke edilirse herkes buna cesaret edemez. Nitelikli ve ticarete dönüşen fuarlar yapılır.

Dünyada en fazla fuar düzenlenen 5 ülkeden birisi Türkiye. O kadar çok ki her yerde farklı farklı sektörlerin fuarları var. Çadırda bile fuar yapılıyor. Bu fuarların ticarete dönüşme oranında da sondan 5.'yiz. Burada sektöre bir nitelik katmamız gerekiyor. Pazarlama bütçesi oluşturan, gerçekten ihracata ve ticarete katkı veren fuarlar yapmamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı nasıl yurt dışındaki fuarlar için organizatörlerden teminat alıyorsa yurt içinde fuar düzenlemek isteyen organizatörlerden de belli bedelleri alıp mağduriyet yarattığı anda bununla ilgili önlemleri daha katı bir şekilde uygulayabilir."