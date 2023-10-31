Konya'dan 18 firma "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"na girdi

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda geçen yıl listede 15 firmanın yer aldığı Konyalı firma sayısı 18'e yükseldi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Büyükeğen, yazılı açıklamasında, Konya'nın Türkiye'nin öncü sanayi şehirlerinden biri olduğunu bildirdi.

Konya'nın ülkenin sanayi devlerinin yer aldığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki gücünü artırdığına işaret eden Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl listede 15 firmayla temsil edilen Konya'mızın İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki firma sayısı bu yıl 18'e yükseldi. Böylece İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndaki 7 firmamızla birlikte Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Konya'dan toplam 25 firmamız yer almayı başardı."

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki 18'e yükselen Konyalı firmaları tebrik etti.

Firmaların ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alacaklarına inancını vurgulayan Öztürk, "İlk 500 arasına girmek için daha büyük gayret göstereceklerine inancımız tamdır. Şehrimiz imalat sanayinde firma sayısı, ihracatçı firma sayısıyla Türkiye'nin ilk sıralarında yer almaktadır. Konya listede daha fazla firmayla yer alacak potansiyele sahiptir. İlerleyen yıllarda Konya ilk 1000 içinde daha fazla sayıda firmasıyla yer alacaktır." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konyalı firmaları ve çalışanları tebrik ederek, bu başarıların sürdürülebilir olması için şehri yönetenler olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.