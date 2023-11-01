Selçuk Üniversitesinde geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 2023 - 2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, SÜ Tıp Fakültesinin ÖSYM tercih listesinde bu yıl 6'ncı sırada yer aldığını belirterek, akademik ve bilimsel başarıların yanı sıra TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ettiklerini bildirdi.

Eken, üniversitenin uluslararası derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında kayda değer yükseliş yaşadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Aşı çalışmalarıyla da dünyada söz sahibi bir fakülteye sahibiz. Diğer taraftan özellikle eğitim anlamında gösterdiği performansı göz kamaştırıcı olan tıp fakültemiz, TEKNOFEST'te 3 ödülün sahibi oldu. Hastanemiz sağlık alanında gerek ilimiz, gerek bölgemize hizmet veriyor, önemli katkılar sağlıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Günlük ortalama 4 bin hastaya hizmet veriyor ve yakınlarıyla birlikte 30 bine yakın bir sirkülasyon var. Bu sayılar, hastanemizin bölgeye katkısının en iyi göstergelerinden birisidir."

SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi de öğrencilerin saygın ve yetkin birer mezun olmalarını amaçladıklarını anlattı.

Öğrencilerin sadece Türkiye için değil, tüm dünya için çalışmasını hedeflediklerini aktaran Selvi,"Öğrencilerimiz nerede bir mazlum, nerede yardıma ihtiyacı olan bir insan varsa onları düşünsünler, tespit etsinler, kamuoyu oluştursunlar ve yardıma gitsinler diye düşünüyoruz. O yüzden uluslararası hekim yetiştirme çabasındayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından fakülteyi dereceyle kazanan öğrencilere, hediyeleri takdim edildi, 245 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.