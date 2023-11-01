Selçuklu Belediyesinin sosyal destek çalışmaları devam ediyor

Selçuklu Belediyesi sosyal destek faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak fiziki belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini belirtti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla çok geniş bir yelpazede bu çalışmaları koordine ettiklerini vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Özellikle ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat depreminin ardından tüm depremzede vatandaşlarımızın da yanında olduk, yaralarını sardık. Depremzede vatandaşlar için çocuklara 950 bin liralık alışveriş çeki, 10 adet manuel tekerlekli sandalye, 6 bin 250 adet yardım kolisi, lise ve üniversite öğrencilerine destek ödemesi gibi çalışmalarla 7 milyon 280 bin 316 lira yardım gerçekleşti. Bunun yanı sıra ilçemizdeki yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin daima yanında olmaya da devam ettik. Onların yaşam standartlarını yükseltmek, dertlerine çözüm bulmak, hayır dualarını almak için gayret ediyoruz ve bunu önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergilediğimiz Selçukluda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sunduğumuz örnek hizmetlerle hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı daha da kuvvetlendireceğiz."

Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında ekimde ihtiyaç sahibi 2 bin 402 kişiye toplam 12 milyon 554 bin 644 lira tutarında sosyal destek kartı dağıtımı gerçekleştirilirken, 15 bin 350 öğrenci için 15 milyon 324 bin 500 lira tutarında eğitim yardımı yapılan çalışmalar arasında yer aldığı bildirildi.