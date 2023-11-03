Konya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 41 ALE 444 plakalı otomobil, Çavuş Mahallesi Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 DIK 09 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki F.M.B yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.