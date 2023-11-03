Konya'da bir kadın eşi tarafından silahla yaralandı Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi eşini silahla yaraladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi eşini silahla yaraladı.

Cahı Mahallesi'ndeki evlerinde İsmet E. ile eşi Emine E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet E, eşini tabancayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan İsmet E'yi yakalamak için çalışma başlattı.