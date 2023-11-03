Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bir kadın eşi tarafından silahla yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi eşini silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:36 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bir kadın eşi tarafından silahla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi eşini silahla yaraladı.

        Cahı Mahallesi'ndeki evlerinde İsmet E. ile eşi Emine E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet E, eşini tabancayla vurarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan İsmet E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibine canlı yayında saldırı
        Habertürk ekibine canlı yayında saldırı
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Konya'da Hakimevi'nin açılışında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Konya'da Hakimevi'nin açılışında konuştu:
        Konya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı
        Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı
        Türkiye Girişimci Buluşması Konya'da başladı
        Türkiye Girişimci Buluşması Konya'da başladı
        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti:
        BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti: