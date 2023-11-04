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        Konya'da hakim ve savcıların katılımıyla Bisiklet Festivali yapıldı

        Konya'da hakim, savcı ve adliye personelinin katılımıyla Bisiklet Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:52
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        Konya'da hakim ve savcıların katılımıyla Bisiklet Festivali yapıldı
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        Konya'da hakim, savcı ve adliye personelinin katılımıyla Bisiklet Festivali düzenlendi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, etkinliğin açılışında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında coşku ve heyecanla festivalde bir araya geldiklerini söyledi.

        Etkinliğin, personelin dayanışmasını artıracağına işaret eden İnal, "Spor, bedensel aktivite olmasının yanında dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, bu yönüyle de insanlar ve toplumlar arasında barışa hizmet eden etkin araçlardan birisidir. Sporu alışkanlık haline getirmeliyiz. Vatana millete ve insanlığa daha güzel hizmet sunmak için sağlığa daha çok dikkat etmeliyiz. Sağlıklı yaşam da düzenli beslenme ve sporla mümkündür." diye konuştu.

        "Personelin Sesi, Adaletin Nefesi" temasıyla düzenlenen etkinlikte 300 bisikletli, Konya Adliyesinden Karatay Lavanta Bahçesi güzergahına pedal çevirdi.

        Etkinliğe, Vali Vahdettin Özkan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur, hakim ve savcıların yanı sıra adliye personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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