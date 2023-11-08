Seydişehir'de Filistin halkına yönelik zulmü anlatan fotoğraf sergisi açıldı

Seydişehir'de Filistin halkına yönelik zulmü anlatan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Derneği Seydişehir Temsilciliği'nce Hükümet Konağı önünde açılan fotoğraf sergisinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bölgede çekilen kareler yer alıyor.

Dernek üyesi Abdulmuttalip Demirel, gazetecilere, Filistin halkına yönelik yapılan zulmü duyurmak adına fotoğraf sergisi açtıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik dünyada eşi benzeri görülmemiş zulüm yaptığını aktaran Demirel, "İsrail, hala çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden zulüm yapmaya devam ediyor. Filistin'de her yer bombalanıyor. Bu zulme duyarsız kalamayız. Amacımız bir nebze de olsa orada yaşananları vatandaşlarımıza duyurmaktır." diye konuştu.