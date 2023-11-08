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        Konya'da otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı motokurye öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:53 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:53
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        Konya'da otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti
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        Konya’nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı motokurye öldü.

        Edinilen bilgiye göre, Yeni Istanbul Yolu Caddesi’nde B.Ç.’nin kullandığı 34 FIE 905 plakalı otomobil H.İ.K’nin kullandığı plakasız motosiklete ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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