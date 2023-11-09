Konya'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Halil Şahin'in (68) kullandığı 42 AC 947 plakalı traktör, Ağılönü Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan Şahin için jandarma ve 112 Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in cenazesi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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