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        Konya Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da "Hareketlilik" kategorisinde "Bisiklet Tramvayı" ile ödül aldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da düzenlenen, Akıllı Şehircilik alanında teknoloji etkinliği olan Smart City Expo Dünya Kongresi'nde "Hareketlilik" kategorisinde "Bisiklet Tramvayı" ile ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:56
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da "Hareketlilik" kategorisinde "Bisiklet Tramvayı" ile ödül aldı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da düzenlenen, Akıllı Şehircilik alanında teknoloji etkinliği olan Smart City Expo Dünya Kongresi'nde "Hareketlilik" kategorisinde "Bisiklet Tramvayı" ile ödüle layık görüldü.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirdikleri projelerle Konya'nın Akıllı Şehircilik alanında model olmaya devam ettiğini belirtti.

        Altay, Konya'nın 604 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Bisiklet yolu ağının artırılması ve Konya'nın bisiklet kullanıcıları için daha yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi amacıyla birçok proje hayata geçirdik. Bisiklet Tramvayı da Akıllı Şehircilik Uygulamaları kapsamında hizmete aldığımız önemli projelerimizden. Şehrimizin bu alanda dünyaya örnek olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah hedefimiz 2030 yılına kadar 100'den fazla Akıllı Şehir projesini hayata geçirerek Konya'mızın öncü pozisyonunu devam ettirmek. Konya'mıza verilen bu prestijli ödülün hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

        Açıklamada şu bilgiye yer verildi:

        "Her yıl Barcelona'da düzenlenen, Akıllı Şehircilik alanında yapılan en büyük ve en etkili teknoloji etkinliği Smart City Expo Dünya Kongresi'nde; Amerika, Brezilya, İngiltere, Kanada, İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya, İrlanda, Finlandiya, Avusturya, Arjantin, Hollanda, Çin, Suudi Arabistan, Güney Kore, Hindistan ve Belçika gibi 63 ülkeden 411 projenin yer aldığı yarışmada "Bisiklet Tramvayı" projesiyle tüm ülkeleri geride bırakan Konya Büyükşehir Belediyesi, önemli bir başarıya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin "Bisiklet Tramvayı" projesi, uzun mesafe yolculuk nedeniyle bisiklet kullanımından vazgeçen vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak ve şehir genelinde bisiklet bilincini artırmak amacıyla 2020'de hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin, 2021'de Çevre ve Enerji kategorisinde en değerli 3 projeden biri olarak seçilen "Tarımsal Alan Analiz ve Raporlama" uygulaması da ödül almıştı."

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