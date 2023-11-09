Sazlıpınar ilkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi Konya'nın Karapınar ilçesindeki Sazlıpınar ilkokulu öğrencilerine, 13. Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ve Konya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik eğitim semineri verildi.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Sazlıpınar ilkokulu öğrencilerine, 13. Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ve Konya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik eğitim semineri verildi.

105 öğrencinin katıldığı seminerde trafikle ilgili temel konular işlendi.

Seminer kapsamında öğrencilere, trafiği oluşturan unsurlar, trafik kurallarına uyma önemi, karşıdan karşıya geçiş kuralları, güvenli bisiklet sürme kuralları, güvenli oyun alanları, trafikte görme, görülme ve duymanın önemi, emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servis araçlarına biniş, iniş ve yolculuk kuralları konularında detaylı bilgi verildi.

Seminerin sonunda öğrencilere, trafikle ilgili bilgileri pekiştirecek boyama kitapları da dağıtıldı.

Eğitim veren yetkililer, öğrencilere güvenli bir şekilde trafikte hareket etme becerilerini kazanma fırsatı sunan soru cevaplı eğitimin amacının, trafik kurallarına olan duyarlılığını artırmak için yürütülen bir farkındalık çalışması olduğu belirtildi.