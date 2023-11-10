Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Konya'da program, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerinin Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Konya Devlet Tiyatrosunda düzenlenen etkinliklerle devam eden programda, şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Caddeden geçen vatandaşlar ve mesaide olanlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Program, Aksaray Kültür Merkezi'nde devam etti.

- Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri, anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiir okundu.

- Afyonkarahisar

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenler çaldı, iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle devam etti.

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