Konya'da 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Salih Ö. (66) idaresindeki 06 ED 5185 plakalı otomobil, Saadetler Mahallesi'nde Şenol Ö. yönetimindeki 70 AS 041 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.