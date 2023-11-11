Konya ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan dikildi.

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan dikildi.

Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, yüzlerce öğrenci aileleriyle geldiği alanda fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğin düzenlendiği sahanın yanı sıra il genelinde 33 yerde 505 dönüm araziye 65 bin fidan dikildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, gazetecilere, toplumsal refahın çevreyle barışık bir ortamın oluşturulmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Kentte bu noktada büyük bir hassasiyetin olduğunu belirten Özkan, "Bütün meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, öğrencilerimiz ve Konyalı hemşerilerimizin bu noktada hassas olması en büyük zenginliğimizdir. Bu sebeple buraya teşrif eden, ağaç dikmek isteyen, yeşille beraber yaşamanın önemini kavramış ve bunu faaliyet haline getirmiş arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

- Aksaray

Aksaray'da Asel Lina Balcan Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda fidanların toprakla buluşacağını ifade etti.

Aksaray olarak hep birlikte, heyecanla fidanları topraklarla buluşturacaklarını anlatan Kumbuzoğlu, "Oluşturacağımız ormanın adını 3 Eylül'de şehirde meydana gelen selde hayatını kaybeden 3 aylık Asel bebek adını verdik. Asel bebeğimizin annesi Hayriye ve babası Nazif Balcan yanımda. Birlikte kızımızın adını yaşatabilmek için ağaç dikeceğiz. Bu fidan bizim için çok önemli. Asel bebeğimizin adı inşallah bu ormanda yaşayacak." diye konuştu.

Balcan çiftçi ise kızlarının adının ormanda yaşayacağı için mutlu olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kumbuzoğlu ve Balcan çifti, hatıra ormanın ilk fidanını dikerek can suyu verdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar ve ilçelerinde 28 bin 150 fidan dikildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İnaz Deprem Konutları mevkisinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes olmaya gayret edildiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da 2019'dan beri yaklaşık 857 dekarlık bir alanda 242 bin 350 fidan dikildiğini kaydeden Yiğitbaşı, bugün de 220 dekarlık bir alanda ve 10 ilçede 28 bin 150 fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Konuşmanın ardından Yiğitbaşı ile il protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlarla fidan dikimi yaptı.

- Karaman

Karaman Hakkı Teke Ormanı Atış Poligonu mevkisinde 5 bin karaçam fidanı dikildi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, etkinlikte, Cumhuriyet'in ikinci asrında Anadolu topraklarında daha müreffeh, huzurlu ve mutlu bir ülke için birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sarıibrahim, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda daha yeşil bir ülkede çalışmak ve buluşmak dileğiyle." ifadesini kullandı.

Programa, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Furkan Turgut, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Alkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.