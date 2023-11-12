Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Meram ilçesinde 4 bir binanın çatı katında yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 09:34 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya’nın Meram ilçesinde 4 bir binanın çatı katında yangın çıktı.

        Alınan bilgiye göre, Meram ilçesi Havzan Mahallesi Merasim Sokak’ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 5 ölü,...
        Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 5 ölü,...
        GÜNCELLEME - Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 5 ölü,...
        Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 5 ölü,...
        Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Karapınar'da geleneksel yemek festivali yapıldı
        Karapınar'da geleneksel yemek festivali yapıldı