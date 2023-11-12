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        Konya'da insan zinciri oluşturan grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

        Konya'da, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için bir araya gelen yüzlerce kişi el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:14
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        Konya'da insan zinciri oluşturan grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi
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        Konya'da, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için bir araya gelen yüzlerce kişi el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

        Filistin İnisiyatifi'nin çağrısıyla birçok kentte eş zamanlı gerçekleştirilen eylem için Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ve vatandaşlar Mevlana Meydanı'nda toplandı.

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceyhan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği işgalin 7 Ekim'den bu yana soykırıma dönüştüğü"nü söyledi.

        İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı, bebek ayırt etmeksizin okulları, camileri, kiliseleri, fırınları, yaralıları taşıyan ambulansları ve hastaneleri vurduğunu belirterek şöyle konuştu:

        "Bizler insanlığını kaybetmemiş, kalbini henüz taşlaştırmamış insanlar olarak Gazze'deki soykırıma hep beraber güçlü bir şekilde 'dur' diyebilmek için Filistin İnisiyatifi adıyla tavır alıyoruz. Anneleriz, babalarız, işçileriz, memurlarız, öğrencileriz, öğretmenleriz. Toplumun her kesiminden kalbi kararmamış vicdan sahibi insanlarız. Gazze şeridi içerisine hapsedilerek, yok edilmek istenen Filistin halkına desteğimizi göstermek için şimdi bir araya geldik. İşte bugün Mevlana Meydanı'ndan Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi'ne kadar el ele tutuşarak, sessizce Gazze Şeridi'nin Konya'da, İstanbul'da, tüm Türkiye olduğunu ve asla terk edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz."

        Daha sonra el ele tutuşan kalabalık, Mevlana Meydanı'ndan Necmettin Erbakan Üniversitesi önüne kadar 3 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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