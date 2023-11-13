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        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:40
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        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 60 Ekip, 2 narkotik dedektör köpeği, 2 drone ve toplam 250 polisin katılımıyla Karatay ilçesinde bulunan bir mahallede, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adresler ve mahalledeki metruk binalar narkotik köpekleriyle arandı. Aramalarda, 5 bin 500 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, eroin ve esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan gözaltına alındı.

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