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        Necmettin Erbakan Caddesi'nde yol yapım çalışmalarına başlandı

        Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile Antalya Çevre Yolu arasında bağlantı oluşturacak Necmettin Erbakan Caddesi'nde kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı etaplarda yol yapımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:24
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        Necmettin Erbakan Caddesi'nde yol yapım çalışmalarına başlandı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile Antalya Çevre Yolu arasında bağlantı oluşturacak Necmettin Erbakan Caddesi'nde kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı etaplarda yol yapımına başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla bir taraftan köprülü kavşaklar yaptıklarını, bir taraftan da alternatif güzergahların açılmasıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Altay, göreve geldikleri günden itibaren Konya'nın yol ve ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun uğraş verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Daha önce hizmete açtığımız Abdülhamid Han, İsmail Ketenci, Celaleddin Karatay, Alparslan Türkeş, Kazakistan ve Karabağ caddelerinden sonra şimdi de Necmettin Erbakan Caddesi'ni şehrimize kazandırıyoruz. 3,4 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde olacak Necmettin Erbakan Caddemiz, Fatih Caddesi'nden başlayarak Azerbaycan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu'na bağlantı sağlayacak. Caddemizde kamulaştırma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Azerbaycan Caddesi ile Gazze Caddesi arasında imar yoluna isabet eden binaların kamulaştırması tamamlandı, bu kısımda yol yapım çalışmalarına başladık. Sadece kamulaştırma maliyeti yaklaşık 400 milyon lirayı bulacak cadde Meram ilçemizin ve şehrimizin önemli ulaşım akslarından biri olacak. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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