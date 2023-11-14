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        Konya'da doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası

        Konya'da bir doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:39
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        Konya'da doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası
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        Konya'da bir doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, yaptığı yazılı açıklamada, Ortopedi Polikliniğinde görev yapan bir meslektaşlarının darbedilmesinin sağlık camiasını derinden üzdüğünü belirtti.

        Olaya karışan kişi hakkında işlem başlatıldığını aktaran Küçükkendirci, şunları kaydetti:

        "Hastalar için gecesini gündüzüne katarak fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet, hakaret içerikli tavır, davranış ve tutumlar karsısında sessiz kalmayacağımızı hatırlatır, olayın failleri hakkında her türlü hukuki sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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