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        Konya'da tarihi hemşirelik binası restorasyonu devam ediyor

        Selçuklu Belediyesi tarafından tarihi hemşirelik binasının restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:53
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        Konya'da tarihi hemşirelik binası restorasyonu devam ediyor
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        Selçuklu Belediyesi tarafından tarihi hemşirelik binasının restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, eski hemşire binasının 2009'da tarihi bina olarak tescil edildiği hatırlatıldı.

        Sille'nin 5 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

        "Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 2009'da tarihi bina olarak tescil edilen eski hemşire binasını tarihi dokusunu koruyarak restore ediyoruz. 1915'den günümüze tarihi bir miras olarak gelen bu yapımızdaki çalışmamız bittiğinde burası Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Obezite Merkezi ve Sigara Bırakma Merkezi olarak hizmet verecek. Biz bu çalışmalarımızda ilham kaynağımızı tarihe olan vefa duygumuzdan alıyoruz ve bu vizyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aslına uygun olarak tarihi dokusuna zarar vermeden restorasyon çalışmamızı bu yıl tamamlayacağız."

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