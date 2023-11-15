Konya'da firari 3 terör örgütü hükümlüsü yakalandı
Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3 firari terör örgütü hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3 firari terör örgütü hükümlüsü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, araması bulunan terör örgütü hükümlülerini yakalama çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "yasa dışı Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB) üyesi olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S'nin Konya'da olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, örgüt içinde birçok görev aldığı tespit edilen K.S'yi saklandığı adreste yakaladı.
Adeste yapılan aramada, 10 SIM kart, 2 flaş bellek, 25 av tüfeği fişeği ile pala ele geçirildi.
Öte yandan, "FETÖ üyeliğinden" hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü. (58) merkez Meram ilçesinde, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.G. (53) merkez Selçuklu ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.