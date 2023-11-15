Konya'da firari 3 terör örgütü hükümlüsü yakalandı

Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3 firari terör örgütü hükümlüsü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, araması bulunan terör örgütü hükümlülerini yakalama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "yasa dışı Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB) üyesi olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S'nin Konya'da olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, örgüt içinde birçok görev aldığı tespit edilen K.S'yi saklandığı adreste yakaladı.

Adeste yapılan aramada, 10 SIM kart, 2 flaş bellek, 25 av tüfeği fişeği ile pala ele geçirildi.

Öte yandan, "FETÖ üyeliğinden" hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü. (58) merkez Meram ilçesinde, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.G. (53) merkez Selçuklu ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı cezaevine teslim edildi.